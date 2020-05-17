شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو يرحب باتفاق تقاسم السلطة في أفغانستان: تأخر كثيرا والان نبدء بالتفاصيل
رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأحد بتوقيع اتفاق لتقاسم السلطة ينهي حالة جمود سياسي استمرت عدة أشهر في أفغانستان. لكنه انتقد الرئيس الأفغاني أشرف غني ومنافسه عبد الله عبد الله لإضاعة وقت طويل قبل التوصل للاتفاق.
وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية في بيان "الوزير بومبيو أشار إلى شعوره بالأسف على الوقت الذي أُهدر أثناء الجمود السياسي... كرر القول بأن الأولوية بالنسبة للولايات المتحدة ما زالت هي التوصل لتسوية سياسية لإنهاء النزاع، كما رحب بالتزام الزعيمين بالعمل فورا لدعم الدخول سريعا في مفاوضات بين الأطراف الأفغانية".
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