شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض إصابات كورونا في أسبانيا لأدني مسوى منذ شهرين والان نبدء بالتفاصيل
وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في مؤتمر عبر الفيديو مع قادة إقليميين، وفقا لتقارير إعلامية:
كان هناك أكثر من مئة حالة وفاة كل يوم بسبب الإصابة بفيروس كورونا منذ يوم 17 آذار/ مارس، مع ارتفاع الرقم لأكثر من 900 حالة في اليوم في مطلع نيسان/ أبريل.
وقالت تقارير إن أحدث أرقام الوفيات قد تكون أعلى من ذلك نوعا ما، إذ أنه لا يتم تسجيل كل الحالات على الفور في عطلة نهاية الأسبوع وهو يوم الأحد في الدول الاوروبية.
وتتحسن بشكل ثابت هذه المعدلات، على الرغم من أن سانشيز قال إنه على الرغم من إحراز تقدم، لا يزال الخطر موجودا.
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