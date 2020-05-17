العمليات المشتركة تعلن نتائج عمليات اسود الجزيرة

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، ان "القطعات الامنية المشاركة في عمليات اسود الجزيرة ضمن محور قيادة عمليات صلاح الدين، تمكنت من تحقيق أهدافها المرسومة في هذه العملية التى انطلقت صباح اليوم الاحد بإشراف قيادة العمليات المشتركة وبإسناد جوي من قبل طيران الجيش وطيران القوة الجوية".

واضافت انها "تمكنت حتى ساعةِ أعداد هذا الإيجاز من قتل ثلاثة من عصابات داعش الارهابي احدهما كان يرتدي حزام ناسف فجر نفسه بعد محاصرته من قبل فوج سوات التابع الى مديرية شرطة صلاح الدين، والعثور على (٧) أوكار بداخل احدها هوائي للاتصالات وحزام ناسف وفرش ومواد غذائية، والعثور على (١٢) عبوة ناسفة عبارة عن جلكانات وقنابر هاون ١٢٠ملم وصواريخ نمساوي تم تدميرها موضعياً من قبل مفارز المعالجة".

وتابعت انها "عثرت على نفقين، وتدمير عجلة مفخخة نوع بيكب عذاري من قبل طيران الجيش العراقي"، مشيرة الى انه "جرح (٤) من منتسبي فوج سوات اصابتهم بين المتوسطة والخفيفة".

