وفاة والد الفنانة 'جيسي عبدو' أثر حريق بمنزله (صور)

فُجعت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو بخبر وفاة والدها، إثر حريق شب داخل شقّتهم في أحد المباني السكنية في لبنان. كما ونُقلت والدتها الى المستشفى بعدما أصيبت بضيق في التنفس جراء تنشقها الدخان الكثيف الناتج عن الحريق. وقد عثر العناصر على جثة مواطن متفحمة داخل الشقة ليتبين لاحقا بأنها تعود لوالد الممثلة جيسي عبدو الذي قضى في الحريق وتم نقله الى مستشفى سيدة لبنان حيث حضرت الأجهزة الأمنية المختصة إلى المكان لإجراء المقتضى القانوني. وقد عثر العناصر على جثة مواطن متفحمة داخل الشقة ليتبين لاحقا بأنها تعود لوالد الممثلة جيسي عبدو الذي قضى في الحريق وتم نقله الى مستشفى سيدة لبنان حيث حضرت الأجهزة الأمنية المختصة إلى المكان لإجراء المقتضى القانوني. يذكر أن جيسي موجودة في دبي، بسبب ارتباطها بتصوير احدى مسلسلاتها.

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