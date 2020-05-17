اعلن رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية النائب سلام الشمري، الاحد، عن اطلاق الدفعة الثانية من مستحقات مزارعي الذرة الصفراء يوم غد الاثنين، مشيرا الى ان باقي المستحقات سيتم اطلاقها بعد عطلة عيد الفطر المبارك.

وقال الشمري في حديث لـ الخليج 365، ان "يوم غد سيشهد عملية اطلاق الدفعة الثانية من مستحقات مزارعي الذرة الصفراء وبنسبة 15% "، مبينا ان "هنالك نسبة صرفت بوقت سابق كوجبة اولى وبنسبة 15% ويوم غد ستكون الدفعة الثانية وبنفس النسبة ايضا".

واضاف الشمري، ان "النسبة المتبقية والبالغة 70% سيتم اطلاقها بعد عطلة عيد الفطر المبارك".