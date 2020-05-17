اعلن رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية النائب سلام الشمري، الاحد، عن اطلاق الدفعة الثانية من مستحقات مزارعي الذرة الصفراء يوم غد الاثنين، مشيرا الى ان باقي المستحقات سيتم اطلاقها بعد عطلة عيد الفطر المبارك.
وقال الشمري في حديث لـ الخليج 365، ان "يوم غد سيشهد عملية اطلاق الدفعة الثانية من مستحقات مزارعي الذرة الصفراء وبنسبة 15% "، مبينا ان "هنالك نسبة صرفت بوقت سابق كوجبة اولى وبنسبة 15% ويوم غد ستكون الدفعة الثانية وبنفس النسبة ايضا".
واضاف الشمري، ان "النسبة المتبقية والبالغة 70% سيتم اطلاقها بعد عطلة عيد الفطر المبارك".
كانت هذه تفاصيل خبر اطلاق الدفعة الثانية من مستحقات مزارعي الذرة الصفراء يوم غد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.