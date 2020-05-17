الاوقاف النيابية تطالب رئيس البرلمان بعقد جلسة طارئة

استنكرت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية، الاحد، رفع علم المثليين في مقر بعثة الاتحاد الأوربي في بغداد، فيما طالبت رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة طارئة للرد على هذه التصرفات المشينة.

وقال رئيس لجنة الاوقاف والشؤون الدينية النيابية النائب حسين اليساري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "اننا في بلد الانبياء والمعصومين عليهم السلام وفي شهر الله الكريم شهر رمضان المبارك وبخطوة استفزازية تجاوزت الأعراف والتقاليد العربية والإسلامي قامت بعثة الاتحاد الأوربي في العراق برفع علم المثليين وبشكل رسمي داخل الأراضي العراقية وبمقرها ببغداد"، مستنكرا "هذه الافعال المشينة والمنافية لطبيعة المجتمع العراقي المحافظ .ومحاولات إدخال الثقافات الدخيلة عليه و المنافية للأخلاق والدين".

وطالب "رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة طارئة للرد على هذه التصرفات المشينة"، مجددا "الدعوة إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بأستدعاء سفراء الاتحاد الاوربي في مقر البعثة وتقديم الاعتذار الرسمي الى الشعب العراقي والحكومة العراقية وأنزال هذا العلم المشؤوم".