مقهى يستقبل زبائنه بطريقة مبتكرة لمواجهة كورونا.. صورة

احتفالا بإعادة فتح أبوابه أمام زبائنه أطلق مقهى ألماني فكرة جديدة من أجل الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي داخله لمنع تفشي انتشار فيروس "كورونا".
وللمحافظة على المسافة المتبعة في الأماكن العامة، قام المقهى بتوزيع قبعات من القش مزودة بعصي من الاسفنج المستخدم في السباحة، للزبائن كي يرتدوها.
لتنتشر صور المقهى بفكرته الجديدة على مواقع التواصل ليتم مناقشة هذه الفكرة كخطوة جديدة للمحافظة على التباعد الاجتماعي.
بعيدا عن الملصقات التي يتم وضعها على الأرض أو الحواجز التي تفصل بين الأشخاص.
يذكر أن عددا من المناطق الألمانية شهدت يوم أمس السبت، خروج الآلاف من الأشخاص في مظاهرات للاحتجاج على القيود التي تفرضها الحكومة لاحتواء وباء فيروس كورونا.
وسجلت ألمانيا عدد وفيات أقل مقارنة بمعظم جيرانها وخففت الحكومة بالفعل بعض القيود لكن زادت الاحتجاجات ضد الإجراءات التي تصر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على ضرورتها لإبطاء انتشار الفيروس، وملأ المتظاهرون الشوارع للعطلة الأسبوعية الثانية على التوالي.
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