بريد الإمارات يطلق تطبيقاً للتواصل بين العائلة والأصدقاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أطلق بريد الإمارات تطبيق «epostcard» الرقمي، والذي يمكّن المستخدمين من تصميم وإنشاء بطاقات بريدية مخصصة للأصدقاء أو العائلة أو الزملاء حيث يتوافر هذا التطبيق على متجري أبل لمستخدمي نظام التشغيل «أي أو إس»، وجوجل بلاي لمستخدمي نظام تشغيل «أندرويد».



وسيتيح التطبيق للأفراد تصميم بطاقات بريدية مخصصة وإرسالها إلى الأصدقاء والعائلة وللشركات لإرسالها إلى الموظفين وأصحاب المصلحة كما سيسمح للمستخدمين بتخصيص الصور وإنشاء النسخ التي يرغبون فيها. علاوة على ذلك يمكنهم إضافة مقاطع الفيديو عن طريق تحميلها والوصول إليها عبر رمز الاستجابة السريعة على البطاقة البريدية الفعلية. وعند الانتهاء من إنشاء البطاقة البريدية سيتولى بريد الإمارات طباعة البطاقة وترتيب عملية التوصيل إلى المتسلمين ومن دون لمس مباشر.

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ويأتي إطلاق بريد الإمارات هذه الخدمة الجديدة والمبتكرة خلال شهر رمضان لمنح الفرصة للأفراد والمؤسسات لاستخدامها لتصميم وإنشاء تهانٍ مخصصة وشخصية لأصدقائهم وعائلاتهم وزملائهم بمناسبة عيد الفطر السعيد وبأسعار تبدأ من 20 درهماً للبطاقة البريدية. وتتوافر الخدمة للتوصيل داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وسيتم طرحها قريباً للتوصيل في الأسواق الدولية.

وقال عبدالله محمد الأشرم الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة بريد الإمارات: «يسعى بريد الإمارات إلى مساعدة متعامليه على الوصول إلى أحبائهم بطريقة جديدة ومبتكرة من خلال شبكته التي تغطي جميع مناطق دولة الإمارات العربية المتحدة»، وفقا للبيان.