شاهد..الصحفي الكويتي المثير للجدل أبوطلال الحمراني يحذف تغريدة تتوعد النيابة السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

دأب الصحفي الكويتي المثير للجدل أبو طلال الحمراني، على نشر القصص والتفاصيل المغلوطة بشأن قضية ”خاطفة الدمام“ لرفع التفاعل على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.



حيث أبو طلال الحمراني تغريدة توعد فيها النيابة العامة السعودية بعدما كشفت على لسان متحدثها الرسمي أنها تلاحقه قانونيا للتحقيق معه فيما نسب إليه من ترويج الشائعات.

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وبعد تصريح المتحدث الرسمي للنيابة العامة، ماجد الدسيماني في برنامج ”الليوان“ مساء السبت غرد الحمراني: ”القانون في السعودية موضع احترامي والتزامي وامتثالي إن لزم الأمر، وإن الرد على الاتهامات من شخص يمثل جهة حكومية له طرقه القانونية إن كان يعنيني بشخصي، ولا يتم التطرق إليها خلال وسائل التواصل الحكومي، كما أن لدي ممثلا قانونيا سيتولى هذا الأمر حسب الاختصاص“.

لكن الحمراني سارع إلى حذف التغريدة لاحقا دون توضيح سبب ذلك.

وبعد تصريح النيابة أصبح الحمراني موضع سخرية واسعة بمواقع التواصل.