شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجامعة العربية تعقد ندوة حول تداعيات كورونا على الأمن الغذائي العربي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ندوة افتراضية عن بُعد حول تداعيات أزمة "كورونا" على الأمن الغذائي العربي، الأربعاء المقبل.

Advertisements ويشارك في الندوة المنظمة العربية للتنمية الزراعية، والاتحاد العربي للصناعات الغذائية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الأسكوا"، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، وممثلي الدول العربية والمنظمات والاتحادات العربية والإقليمية. وتبحث الندوة التحديات التي تواجه تحقيق الأمن الغذائي في المنطقة العربية جراء تفشي وباء "كورونا" في العالم، ومناقشة مدى قدرة القطاعات الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية على امتصاص الآثار المحتملة في قطاع الأمن الغذائي جراء هذا الوباء.

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