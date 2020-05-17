وزير الزراعة: لن نهدأ وما زال محروم في لبنان فكيف اذا كان الحرمان في القطاع الزراعي؟

افتتح وزير ​الزراعة​ والثقافة ​عباس مرتضى​ مشروع حقل الأمهات للشتول من اللوزيات والتفاحيات والكرامة بهدف خلوها من الامراض في محطة ك​فردان​ الزراعية في كفردان غربي ​بعلبك​، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة مصلحة الابحاث الزراعية الدكتور ​ميشال افرام​، وعدد من الشحصيات.

وأكد مرتضى على النهوض بالزراعة من منطقة غربي بعلبك من المنطقة التي كسر منها الإمام السيد ​موسى الصدر​ مشروع التقسيم وبنى منها مشروع ​المحبة​ وبناء الاوطان، والعمل على إكمال المسيرة، بأننا لن نهدأ وما زال محروم في ​لبنان​، فكيف اذا كان الحرمان في ​القطاع الزراعي​، وهناك مشاكل اجتماعية واقتصادية وصحية، ونعمل من أجل إكمال المسيرة وبناء ​الإنسان​ بقيادة الرئيس ​نبيه بري​ الذي يواكب الازمة بادق التفاصيل.