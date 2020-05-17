وزير الزراعة: لن نهدأ وما زال محروم في لبنان فكيف اذا كان الحرمان في القطاع الزراعي؟

افتتح وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى مشروع حقل الأمهات للشتول من اللوزيات والتفاحيات والكرامة بهدف خلوها من الامراض في محطة كفردان الزراعية في كفردان غربي بعلبك، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة مصلحة الابحاث الزراعية الدكتور ميشال افرام، وعدد من الشحصيات.
وأكد مرتضى على النهوض بالزراعة من منطقة غربي بعلبك من المنطقة التي كسر منها الإمام السيد موسى الصدر مشروع التقسيم وبنى منها مشروع المحبة وبناء الاوطان، والعمل على إكمال المسيرة، بأننا لن نهدأ وما زال محروم في لبنان، فكيف اذا كان الحرمان في القطاع الزراعي، وهناك مشاكل اجتماعية واقتصادية وصحية، ونعمل من أجل إكمال المسيرة وبناء الإنسان بقيادة الرئيس نبيه بري الذي يواكب الازمة بادق التفاصيل.
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