محافظ البقاع أوعز للدفاع المدني والبلديات بالجهوزية التامة لمواجهة الحرائق

اتصل محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة بالمدير الاقليمي للمديرية العامة للدفاع المدني في البقاع فايز الشقية، وأعطى توجيهاته للبقاء على جهوزية تامة لمواجهة الحرائق التي قد تنتج عن ارتفاع درجات الحرارة وذلك بسبب تعرض الحوض الشرقي للبحر المتوسط لموجة حر نتيجة كتل هوائية حارة ورطبة.
كما عمم أبو جودة على بلديات محافظة البقاع للبقاء على جهوزية تامة لمواجهة اندلاع الحرائق، كما أعطى توجيهاته لتنظيف الاعشاب اليابسة المسببة لذلك.
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