الأمين العام للأطلسي يرحّب باتفاق تقاسم السلطة في أفغانستان

رحّب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ​ينس ستولتنبرغ​ باتفاق تقاسم السلطة الذي أبرم بين الخصمين السياسيين في ​أفغانستان​، وحضّهما على استئناف جهودهما لتحقيق السلام.

وبعدما وقّع الرئيس الأفغاني ​أشرف غني​ اتفاقا مع خصمه ​عبدالله عبدالله​ يضع حدا للخلاف الذي تسبب بأزمة سياسية في البلاد، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: "أرحّب بالقرار الذي اتّخذه الزعيمان السياسيان في أفغانستان لحل خلافاتهما والعمل معا لتشكيل حكومة جامعة".