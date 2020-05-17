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الأمين العام للأطلسي يرحّب باتفاق تقاسم السلطة في أفغانستان

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رحّب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ​ينس ستولتنبرغ​ باتفاق تقاسم السلطة الذي أبرم بين الخصمين السياسيين في ​أفغانستان​، وحضّهما على استئناف جهودهما لتحقيق السلام.

وبعدما وقّع الرئيس الأفغاني ​أشرف غني​ اتفاقا مع خصمه ​عبدالله عبدالله​ يضع حدا للخلاف الذي تسبب بأزمة سياسية في البلاد، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: "أرحّب بالقرار الذي اتّخذه الزعيمان السياسيان في أفغانستان لحل خلافاتهما والعمل معا لتشكيل حكومة جامعة".

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