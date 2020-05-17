الأمين العام للأطلسي يرحّب باتفاق تقاسم السلطة في أفغانستان

رحّب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ باتفاق تقاسم السلطة الذي أبرم بين الخصمين السياسيين في أفغانستان، وحضّهما على استئناف جهودهما لتحقيق السلام.
وبعدما وقّع الرئيس الأفغاني أشرف غني اتفاقا مع خصمه عبدالله عبدالله يضع حدا للخلاف الذي تسبب بأزمة سياسية في البلاد، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: "أرحّب بالقرار الذي اتّخذه الزعيمان السياسيان في أفغانستان لحل خلافاتهما والعمل معا لتشكيل حكومة جامعة".
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