رئيس الوزراء العراقي للداخلية: لا تخشوا من أي جهة تدعي الانتماء السياسي

توجه رئيس الوزراء العراقي ​مصطفى الكاظمي​ لضباط ​وزارة الداخلية​، مطالبًا إياهم بألا يخشوا من "أي جهة تدعي الانتماء السياسي، والتحرك ضد عصابات الخطف والجريمة المنظمة التي يديرونها".

وأكد الكاظمي، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، على ضرورة أن "يتركز عمل الوزارة على خدمة المواطنين وحفظ كرامتهم وترسيخ القانون وحكم العدالة، وبناء مؤسسة مهنية تعيد للدولة هيبتها وتحارب الفساد دون محاباة لأحد"، موجّهًا الضباط بضرورة "استخدام كل امكانات الوزارة للكشف عن مصير المختطفين والمغيبين".

كما أشار إلى أن "الداخلية وزارة كبيرة ومن غير المعقول أن يتعرض المواطنون للخطف والإختفاء بدون رادع، وعليكم متابعة هذه القضايا وحسمها"، منوّهًا بأن "هناك عصابات إجرامية تتحرك عبر غطاء غير شرعي، وتمارس نشاطاتها اعتمادا على تخويف الناس، وأن الموقف الحازم من ​الأجهزة الأمنية​ سيكون كفيلا بوضع حد سريع لذلك، وكلنا ثقة بقدرة قواتنا".

وطالب الكاظمي ضباط الوزارة بالتحرك ضد عصابات الخطف والجريمة المنظمة، وبذل المزيد من الجهد للحد من انتشار ​المخدرات​، فضلاً عن ​محاربة الفساد​ والترهل والتدخلات السياسية، مشددًا على أن "الجريمة والفساد والتدخل السياسي كلها تحديات تواجه الدولة وهيبتها، وأن الحكومة عازمة على التصدي لها كأولوية".

ولفت إلى "ضرورة التعاطي مع الاحتجاجات بروح مختلفة على أساس احترام القوانين وقيم ​حقوق الانسان​، وحماية كرامة المواطن العراقي"، مبيناً أن "الضابط الذي يؤدي واجبه بكفاءة ومهنية سوف يكرّم، أما المقصر والمعتدي، فالعقوبة بإنتظاره". ولفت إلى أنه "سيكون كالسيف مع من يتجاوز على المواطن".