جونسون: لا أتوقع أن يبصر أي لقاح ضد فيروس كورونا النور أبدًا

توقع ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​، أن لا يرى لقاحًا ضد ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" النور أبدًا، رغم المساعي الدولية الرامية للحصول عليه.

ولفت جونسون، في حديث صحفي، إلى أنه "أكد أنه سنبذل قصارى الجهد بغية إيجاد لقاح، ولا يزال أمامنا طريق طويل نحو هذا الهدف، وعلي القول بصراحة إن اللقاح ربما لن يظهر أبدا، لكننا نقود الحراك الدولي"، موضحًا أن "بعض الدراسات الأكثر بعثا للأمل في سبيل تطوير لقاح ضد "كوفيد 19"، تجري في ​المملكة المتحدة​".

كما أكد أن "حكومة لندن تستثمر بـ 93 مليون جنيه استرليني (أكثر من 112 مليون دولار أميركي) في المركز الجديد لإنتاج وتطوير اللقاحات، قبل 12 شهرا من الموعد المقرر سابقًا"، منوّهًا بدعم حكومته للدراسات الرامية إلى تطوير علاجات لكورونا بغية مساعدة أكبر عدد من المرضى بالفيروس على التعافي بالكامل.

وأفاد جونسون بأنه "رغم هذه المساعي، علينا الاعتراف بأننا سنضطر إلى العيش مع هذا الفيروس لبعض الوقت، ونحتاج إلى إيجاد سبل جديدة للسيطرة عليه"، موضحًا أن "هذا الهدف سيتم تحقيقه من خلال فحص الأشخاص الذين تظهر لديهم أعراض إصابة محتملة ومتابعة اتصالات المرضى".