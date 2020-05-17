الخارجية الليبية تستدعي مسؤول أممي لنسبه أعمال القصف على طرابلس للمجهول

أعلنت ​وزارة الخارجية​ في ​حكومة الوفاق​ الليبية، استدعاء منسق الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية، وإبلاغه باحتجاجها الرسمي على البيانات الصادرة عنها والتي تنسب أعمال القصف والقتل على ​طرابلس​ للمجهول.

وأعربت الوزارة عن استغرابها من "النهج الإعلامي الذي ينتهجه مكتب منسق الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية، والذي يساوي بين الضحية والجلاد أمام اعتداءات وجرائم واضحة وباعتراف مرتكبيها"، داعيةً منسق الشؤون الإنسانية إلى أن تكون البيانات الصادرة عن مكتب البعثة الإنساني أكثر انصافا وأن تشير بوضوح إلى مرتكبيها.