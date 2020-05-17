السلطات الهندية تمدد إجراءات الإغلاق في البلاد حتى 31 أيار الحالي

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات في ​الهند​ تمديد إجراءات الإغلاق المفروضة في البلاد على خلفية تفشي وباء "​كوفيد 19​" الناجم عن ​فيروس كورونا​ المستجد حتى نهاية أيار الحالي.

وطلبت الهيئة من حكومة الهند وحكومات الأقاليم، استمرار العمل بتدابير الإغلاق المفروضة منذ 25 أذار حتى 31 أيار، لاحتواء الوباء.

من جهتها، أشارت صحيفة "إيكونوميك تايمز"، نقلًا عن مصادر رسمية، إلى أنه "من المرجح السماح بتشغيل وسائل ​النقل العام​ وفتح المطاعم ومراكز التسوق وفق شروط محددة".

وتخفف الهند تدريجيا من تدابير الإغلاق العام الذي أعلنته في الخامس والعشرين من أذار/مارس في محاولة لإعادة تنشيط الاقتصاد، وقبل أسابيع لمحلات البيع بالتجزئة بالعودة للعمل بنصف قوتها مع اتخاذ احتياطات عدم انتقال العدوى.