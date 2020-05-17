ظريف: نحذر من تداعيات أي نوايا أميركية للتحرك ضد ناقلات النفط الإيرانية بمنطقة الكاريبي

حذر وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، "من تداعيات أي نوايا أميركية للتحرك ضد ناقلات النفط الإيرانية في منطقة الكاريبي بعد إرسال واشنطن قوات بحرية إليها"، موضحاً ان "التهديدات الأميركية ضد ناقلات النفط الإيرانية مستفزة وغير قانونية وقرصنة بحرية تشكل خطرا على الأمن والسلم العالمي".
ولفت ظريف الى انه "على واشنطن أن تكف عن التنمر على الساحة الدولية واحترام قوانين الملاحة العالمية"، مشدداً على أنه "من حق إيران القيام بأي إجراءات ضرورية ومناسبة للرد على التهديدات الأميركية".
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