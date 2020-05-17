ظريف: نحذر من تداعيات أي نوايا أميركية للتحرك ضد ناقلات النفط الإيرانية بمنطقة الكاريبي

حذر ​وزير الخارجية​ ال​إيران​ية ​محمد جواد ظريف​، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، "من تداعيات أي نوايا أميركية للتحرك ضد ناقلات ​النفط​ الإيرانية في منطقة الكاريبي بعد إرسال ​واشنطن​ قوات بحرية إليها"، موضحاً ان "التهديدات الأميركية ضد ناقلات النفط الإيرانية مستفزة وغير قانونية وقرصنة بحرية تشكل خطرا على ​الأمن​ والسلم العالمي".

ولفت ظريف الى انه "على واشنطن أن تكف عن ​التنمر​ على الساحة الدولية واحترام قوانين الملاحة العالمية"، مشدداً على أنه "من حق إيران القيام بأي إجراءات ضرورية ومناسبة للرد على التهديدات الأميركية".