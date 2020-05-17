محافظ عكار: الأولوية لمواجهة الفيروس بجديدة القيطع ورفعنا مستوى حالة الطوارى فيها

أكد ​محافظ​ عكار المحامي ​عماد اللبكي​ أن "الجهود كلها منصبة الآن لمواجهة التحديات التي رتبتها تداعيات ​فيروس كورونا​ المستجد، بكل الامكانات المتاحة، مع الارتفاع المتسارع لعدد الاصابات في بلدة جديدة القيطع بشكل اساسي، والامور قيد المتابعة من قبل كل الوزارات المعنية، ومن قبل الهيئة الوطنية لادارة الكوارث وكل الجهات الصحية والاستشفائية، و​الصليب الاحمر اللبناني​، و​البلديات​ المعنية".

ولفت اللبكي الى أن "الاولوية الآن لبلدة جديدة القيطع الذي رفعنا من مستوى حالة الطوارى الصحية فيها، بالتعاون والتنسيق مع ​الجيش​ وكافة ​القوى الامنية​ المعنية، بإقفال كل مداخلها وعدم دخول أو خروج أي كان منها، وإقفال كل المحال والمقاهي وكل المؤسسات العامة والخاصة، والسعي قائم لاجراء فحوصات الPCR لاكبر عدد ممكن من أبناء البلدة والمخالطين والجوار"، داعياً الاهالي الى "التعاون مع هذه الخطوات حرصا على صحتهم وسلامتهم، ولكي نتمكن جميعا من النجاح في هذه المواجهة مع هذا الوباء الخطر".