الجيش: القوات الإسرائيلية أطلقت النار على شخص سوري بمرتفعات كفرشوبا

أعلنت ​قيادة الجيش​، في بيان، انه "بتاريخه، وعند ​الساعة​ الثالة ظهراً، أقدمت قوات العدو الإسرائيلي على ​إطلاق النار​ باتجاه ​محمد نور الدين​ عبد العظيم من الجنسية السورية قرب موقع ​رويسات العلم​ في مرتفعات ​كفرشوبا​ أثناء قيامه برعي الماشية، حيث أصيب وتم توقيفه من قبل عناصر العدو الإسرائيلي واقتياده إلى داخل ​فلسطين المحتلة​، وتجري متابعة الموضوع بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في ​لبنان​". إضغط للمزيد

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