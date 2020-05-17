شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يشكل لجنة خماسية لإدارة نقابة القاهرة الفرعية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر رجائى عطية نقيب المحامين، قرارا بتشكيل لجنة خماسية لإدارة نقابة القاهرة الجديدة الفرعية، وجاء نص القرار الصادر اليوم الأحد أنه تم تعيين لجنة

لإدارة نقابة القاهرة الجديد الفرعية وذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019. وأضاف أنه بالنظر إلى انتهاء مدة مجلس نقابة القاهرة الجديدة الفرعية منذ 6/4/2020 وبعد الاطلاع على البلاغ رقم 463 لسنة 2020 أموال عامة عليا ضد نقابة القاهرة الجديدة الفرعية، بالاستيلاء على مبلغ 537857 جنيه من أموال النقابة العامة للمحامين وبعد الإحاطة بالشكاوى والاتهامات والبلاغات المتبادلة بين نقيب وأعضاء وأمين صندوق مجلس نقابة القاهرة الجديدة الفرعية قررنا:

أولا: تشكل لجنة لإدارة نقابة القاهرة الجديدة الفرعية من الآتين بعد:

(1) محمود أحمد رشدي المحامي بالنقض.

(2) كمال أحمد محمد سيد المحامي بالنقض ويتولى أمانة الصندوق.

(3) ناصر عبد اللاه المحامي بالنقض.

(4) الدكتور سيد بحيري المحامي بالنقض.

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(5) عبد الوهاب يوسف عبد الوهاب المحامي بالنقض.

ثانيا: تباشر اللجنة إدارة نقابة القاهرة الجديدة الفرعية لحين إجراء انتخابات الفرعيات.

ثالثا: من المتفق على أن المحامين أعضاء اللجنة لن يخوضوا الانتخابات القادمة للنقابة الفرعية بالقاهرة الجديدة.