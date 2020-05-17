نجم الأسود نور الدين أمرابط ينوي بناء مسجد في هولندا

أعلن نجم الأسود المغربي، نور الدين أمرابط، لاعب النصر السعودي، عزمه بناء مسجد في مدينة أوتريخت في هولندا.
ونشر نور الدين أمرابط، لاعب النصر السعودي مقطع فيديو، عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن فيه أنه يخطط لبناء مسجد في هولندا، وكشف أمرابط خلال الفيديو، عن تفاصيل خطته لبناء المسجد، مع إظهار النماذج الأولى للتصاميم.
وقال النجم المغربي أمرابط: “أنا هنا في هولندا، نحاول أن نبني مسجدا، وهذه هي النماذج الأولى… ماذا تعتقدون؟”.
يذكر أن نجم الأسود أمرابط يلعب، حاليا، بجوار نادي النصر السعودي، وغادر في اتجاه هولندا، حيث تقيم عائلته في أوتريخت بعد توقف الدوري السعودي، اضطراريا، بسبب جائحة كورونا.
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