مشيًا على الأقدام…إخضاع “متسللين” وصلوا من طنجة إلى الحسيمة لفحوصات كورونا

نقل 5 أشخاص، اليوم الأحد، إلى المستشفى الإقليمي في الحسيمة، قصد إخضاعهم لتحاليل مخبرية للكشف عن إصابتهم بـ”كوفيد19″ من عدمها.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن الأشخاص الخمسة كانوا قد وصلوا، أمس السبت، إلى جماعة تمساوت في الحسيمة، قادمين إليها مشيا على الأقدام من مدينة طنجة، حيث حددت السلطات المحلية هوياتهم، وأخبرت مصالح وزارة الصحة في الإقليم، قبل نقلهم بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى، من أجل إجراء تحاليل مخبرية لهم.

وشهد إقليم الحسيمة، أخيرا، تسلل عدد من الأفراد إلى دواويرهم، مشيا على الأقدام، ما ساهم في ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بعد أزيد من شهر على استقرار الحالة الوبائية.

ورفعت السلطات الإقليمية إجراءات المراقبة على أحياء، وشوارع الحسيمة، ناهيك عن تكثيف المراقبة في السدود الأمنية، بعد تسلل عدد من الأفراد إلى الإقليم، قادمين إليه من عدد من المدن.