فلسطين تفتح المساجد أمام المصلين لصلاتي الجمعة والعيد…مع استثناءات

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في فلسطين، اليوم الأحد، إعادة فتح المساجد تدريجياً، والسماح بأداء صلاة الجمعة، وعيد الفطر المبارك فيها، بعد إغلاقها منذ أزيد من شهر، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الأوقاف الفلسطينية، في بيان، اطلع عليه “اليوم 24″، إنها درست عدداً من الاقتراحات الخاصة بأداء صلاة الجمعة مع وزارة الصحة، والجهات المختصة في إدارة مواجهة “الجائحة”، ومجلس الاجتهاد الفقهي، ليتقرر فتح المساجد تدريجياً لصلاة الجمعة فقط، ابتداء من 22 ماي الجاري.

واستثنت الوزارة من قرارها المرضى، وكبار السن، المصابين بأمراض مزمنة، والمنتهي حجرهم الصحي، ومن خاف على نفسه المرض، والنساء، والأطفال دون سن التكليف، حيث طلبت منهم الصلاة يوم الجمعة ظهراً في بيوتهم.

وقررت الوزارة، أيضاً، إقامة صلاة عيد الفطر المبارك وفقاً للإجراءات ذاتها، التي ستقام فيها صلاة آخر جمعة في شهر رمضان، معتبرة الالتزام بالإجراءات الوقائية، لأداء الصلاتين “واجباً شرعياً لا يجوز التقصير فيه”، ذكرت منها التباعد بين المصلين، وارتداء الكمامة، وترك المصافحة، واصطحاب سجادة الصلاة، وإغلاق المتوضئات، والتباعد عند الدخول، والخروج.

وشددت وزارة الأوقاف الفلسطينية، حسب البيان ذاته، على ضرورة الاستمرار في أداء صلاة الجماعة في البيوت مع الأهل، مشيرة إلى أن الالتزام بالإجراءات الوقائية يدفعها نحو دراسة فتح المساجد لإقامة الجماعات، وأن قرارات إغلاقها خاضع للتقييم المستمر.