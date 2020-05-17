الحكومة الإيطالية تمنح رسميا أندية “الكالتشيو” الضوء الأخضر لاستئناف التدريبات الجماعية

أعلنت الحكومة الإيطالية، رسميا، منح الأندية الضوء الأخضر لاستئناف التدريبات الجماعية، يوم غد الاثنين، للمرة الأولى منذ تعليق المنافسات المحلية، في التاسع من مارس الماضي.

وقال جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي في مؤتمر صحفي:”بدءًا من 18ماي، فإن متاجر التجزئة، ومراكز تصفيف الشعر، ومراكز التجميل، والحانات، والمطاعم، وتدريبات فرق كرة القدم، والمتاحف، ستعود من جديد“.

ولم يتم إلى حدود الساعة تحديد موعد عودة دوري الدرجة الأولى، فيما عرف الدوري الألماني استئناف نشاطه، أمس السبت، بإجراء مباراة بروسيا دورتموند ضد نادي شالك أمام مدرجات فارغة ما قد يدفع العديد من إيطاليا على أخذ النهج نفسه.

ولم تحدد رابطة الدوري الإيطالي الموعد الرسمي، لاستئناف المسابقة، ولكنها كانت قد حددت موعدًا مبدئيًا للعودة، يوم 13 يونيو المقبل، بعد اجتماع عقدته مع ممثلي أندية الكالتشيو.