السلطات المصرية تعتقل الصحافية لينا عطا الله

اعتقلت السلطات المصرية، اليوم الأحد، لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع “مدى مصر”.
وقال موقع “مدى مصر” إن قوات الأمن ألقت القبض على عطا الله في محيط سجن طرة، أثناء إجرائها مقابلة مع ليلى سويف، والدة الناشط علاء عبدالفتاح.
وأوضح الموقع نفسه أن مسؤولا في السجن أبلغ محامي “مدى مصر”، بأن عطا الله نقلت إلى النيابة من دون توضيح النيابة المقصودة.
عطا الله، اعتقلت، اليوم، بعدما كان قد تم اعتقالها في شهر نونبر الماضي، رفقة صحافيين من الموقع، بعدما تعرض مقر عملهم للمداهمة من طرف الأمن المصري.
و”مدى مصر” معروف بنشر تحقيقات باللغتين العربية، والإنجليزية عن الفساد، والأمن، والسياسة الخارجية، عن المحيط الرئاسي لعبد الفتاح السيسي.
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