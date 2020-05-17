القدس - بواسطة محمد عز العرب - نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصدر بحري بريطاني، أن سفينة بريطانية تعرضت، ظهر اليوم الأحد، لهجوم في خليج عدن، قبالة ساحل ميناء المكلا اليمني.
ونقلت الوكالة عن مركز العمليات التجارية البحرية في المملكة المتحدة، تأكيده أن الهجوم وقع الساعة 15:30 بتوقيت القدس، ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.
وقال المركز في إشعار تحذيري على موقعه الإلكتروني "تم توجيه النصح للسفن التي تعبر المنطقة بتوخي الحذر الشديد".
كانت هذه تفاصيل خبر "رويترز": تعرض سفينة بريطانية لهجوم قبالة الساحل الجنوبي لليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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