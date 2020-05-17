الناصرة: اتحاد لجان أولياء أمور الطلاب يدعو لعدم العودة إلى المدارس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدر الاتحاد المحلي للجان أولياء أمور الطلاب في مدينة الناصرة، اليوم الأحد، بيانًا يدعون من خلاله أهالي الطلاب بعدم إرسال أولادهم إلى المدارس الحكوميّة والأهليّة، حتى يتم اتخاذ القرار مجددًا بعد عيد الفطر وذلك حفاظًا على سلامتهم وصحتهم وخصوصًا أن قسما من المدارس والصفوف غير جاهز بحسب تعليمات وزارة الصحة.

وعبّرت اللجنة عن استهجانها بشأن العودة الكاملة للتعليم مع إلغاء البعد بين الطلاب لأن "تواجد أكثر من 30 طالب في صف مساحته أقل من الشروط التي وضعتها وزارة الصحة، يعني جلوس طالبين على نفس مقعد الدراسة وإمكانية انتقال الفيروس بين الطلاب كبيرة جدا".

وأكملت اللجنة في بيانها مناشدة وزارة التربية والتعليم "بوضع برنامج لتعويض لطلابنا عن الساعات التعليمية التي خسروها". وأضاف البيان أن "إلقاء المسؤولية على الأهل بقياس درجة حرارة ابنهم يوميا والسفر في حافلات مكتظة والدخول والخروج من المدرسة هو خطأ كبير وقرار غير مسؤول".

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وتابع البيان أن "عدم تحمل المسؤولية من وزارتي الصحة والمعارف بفحص المدارس إذا كانت جاهزة وتعقيمها يوميا حسب المواصفات يؤدي إلى حالة قلق وخوف لدى الأهل بأنهم لوحدهم لمواجهة هذه الجائحة".

وخلص البيان إلى "مناشدة الأهل بعدم إرسال أولادهم للمدارس ‘باستثناء طلاب الحوادي عشر والثواني عشر بسبب البجروت‘ حفاظًا على سلامتهم حتى يتم توفير الظروف للعودة الآمنة، ونطالب بالاستمرار بالتعليم عن بعد وتزويد الطلاب بحواسيب بسبب عدم امتلاكهم حواسيب".