الهيئة العربية للطوارئ: مجمل عدد المصابين العرب بكورونا 1057

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الهيئة العربية للطوارئ أن مجمل عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، بلغ صباح اليوم الأحد، في البلدات العربية، لا يشمل المدن المختلطة، 1057 مصابًا بزيادة 17 حالة عن الأسبوع الماضي.

وأوضحت اللجنة في بيان صدر عنها مساء اليوم، الأحد، أن نسبة الارتفاع خلال الأسبوع الأخير بلغت 1.6%، في المقابل فقد ارتفع مجمل عدد الإصابات خلال الأسبوع الأخير في إسرائيل بـ130 حالة ليصل إلى 16607 وليسجل ارتفاع بنسبة 0.8% فقط.

أشارت اللجنة إلى أن نسبة المصابين العرب من مجمل المصابين في إسرائيل قد بلغت 6.35%.

وأوضحت البيانات التي نقلتها الهيئة عن وزارة الصحة الإسرائيلية أن مجمل المتعافين العرب بلغ 657 شخصًا، حيث سجلت زيادة بـ143 حالة تعافي جديد خلال الأسبوع الأخير، لترتفع نسبة المتعافين من مجل المصابين العرب إلى 62% ليتبقى 399 مصاب تحت العلاج.

وأشارت اللجنة إلى أن نسبة المتعافين في المجتمع الإسرائيلي قد بلغت 77% من مجمل المصابين ليستقر عدد المرضى الحالي (الإصابات النشطة) عند 3452 مصابًا تحت العلاج.

وبلغ عدد الفحوصات في المجتمع 62900 فحص، بزيادة بلغت 3756 فحص خلال الأسبوع الماضي وبنسبة 6.3%.

وبيّنت اللجنة أن نسبة الفحوصات التي أجريت في المجتمع العربي من مجمل الفحوصات في إسرائيل (498711) قد بلغت 12.6% فقط. وبلغت نسبة الفحوصات لكل 100 ألف مواطن في المجتمع العربي 4579 فحصًا، في حين بلغت تلك النسبة في إسرائيل 5773 فحصًا لكل ألف مواطن.

ويستدل من المعطيات ارتفاع نسبة الإصابة الكلية في المجتمع العربي إلى 76.6 مصاب لكل 100 ألف نسمة، في حين بلغت تلك النسبة في المجتمع الإسرائيلي 192 مصاب لكل 100 ألف مواطن.

وفيما يلي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في مختلف البلدات العربية بالبلاد، لغاية صباح اليوم، وفقا لتقرير وزارة الصحة الإسرائيلية:

دير الأسد: الإصابات 152، المتعافون 100

حورة: الإصابات 139، المتعافون 22

أم الفحم: الإصابات 80، المتعافون 57

رهط: الإصابات 63، المتعافون 42

الطيبة: الإصابات 49، المتعافون 32

جسر الزرقاء: الإصابات 44، المتعافون 35

البعنة: الإصابات 34 المتعافون 25

دبورية: الإصابات 31، المتعافون 26

جت: الإصابات 23، المتعافون 22

طمرة: الإصابات 22، المتعافون 16

عرعرة النقب: الإصابات 24، المتعافون 9

مجد الكروم: الإصابات 20، المتعافون 10

باقة الغربية: الإصابات 20، المتعافون 18

الناصرة: الإصابات 19، المتعافون 13

سخنين: الإصابات 17، المتعافون 14

كفر قاسم: الإصابات 17، المتعافون 15

كفر كنا: الإصابات 16، المتعافون 11

البقيعة: الإصابات 15، المتعافون 12

قائمة البلدات التي عدد الإصابات فيها أقل من 15 مصابا تعافى عدد منهم:

شفاعمرو

الطيرة

عرابة

قلنسوة

المغار

معلوت- ترشيحا (مختلطة)

جديدة- المكر

تل السبع

عرعرة

يافة الناصرة

كفر قرع

كسيفة

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مسعودين العزازمة

يركا

طلعة عارة

اللقية

إكسال

عين ماهل

نحف

أبو سنان

الفريديس

عسفيا

كابول

كفر ياسيف

دير حنا

بسمة عارة

جلجولية

البعينة- نجيدات

بير المكسور

أبو ربيعة

الرامة

عيلوط

بسمة طبعون

أبو غوش

شعب

زيمر

طوبا- الزنغرية

يانوح - جث

الشبلي- أم الغنم

حرفيش

جولس

عيلبون

المزرعة

كفر برا

فسوطة

معليا

عرب السيد

كفر مصر

الناعورة

بقعاثا (الجولان المحتل)

مجدل شمس (الجولان المحتل).