شاهد.. قيادات بالانتقالي الجنوبي: قوات المجلس تعاملت بشكل أخلاقي مع العميد سيف القفيش 

الأحد 17 مايو 2020

كشفت قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي أن قوات المجلس تعاملت بشكل أخلاقي مع العميد سيف القفيش قائد اللواء 115 الذي وقع في الأسر يوم السبت خلال الاشتباكات المستمرة منذ نحو أسبوع في محافظة أبين بين القوات الجنوبية وميليشيات إخوانية مهاجمة.



وقال نائب رئيس المجلس هاني بريك: ”ائتوني في أي حرب في العالم يقاد أسير برتبة عميد وقائد لواء بهذه الطريقة. وقبل ساعات كان يقاتل ضدك، لايوجد هذا إلا في الجنوب.“

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وكتب القيادي في المجلس لطفي شطارا: ”مختار النوبي قائد جنوبي صلب، ولأنه من جيل لا يعرف الأحقاد ولم يترب أو يتغذ على الكراهية ،فإن معاملته لقائد اللواء ١١٥ سيف القفيش الذي وقع في أسر القوات الجنوبية في منطقة الشيخ سالم ، تجلت فيها قيم التعامل العسكري والأخلاقي ، تجلت فيها كل مبادئ المجلس الانتقالي مع أبناء الجنوب.“

وغرد المتحدث باسم الانتقالي: ”نؤكد للجميع أن قواتنا تتعامل معهم وفق ضوابط صارمة تكفل حقوقهم وواجباتهم وفقا للقانون الدولي الإنساني، وعلى أساسها القيم والأخلاق والأعراف الدولية والإنسانية وعدم التمييز.

تلك هي قيم وعادات أبناء الجنوب الأصيلة التي تميزهم عن غيرهم على مر التاريخ“.