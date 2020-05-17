شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تصدّر 51 مليار قناع طبي منذ مارس والان مع التفاصيل

الأحد 17 مايو 2020 أظهرت بيانات رسمية اليوم الأحد أن الصين صدرت كميات كبيرة من الإمدادات لمكافحة فيروس كورونا منذ الأول من مارس، من بينها 50.9 مليار قناع طبي.

Advertisements ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الإدارة العامة للجمارك أن البلاد صدرت 216 مليون بدلة واقية و81.3 مليون نظارة واقية و26.43 مليون جهاز لقياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء و1.04 مليار زوج من القفازات الجراحية وأنابيب اختبار للمرض تكفي لـ162 مليون شخص و72700 جهاز تنفس صناعي خلال نفس الفترة. ولفتت السلطات إلى أن الصين ستواصل تعزيز السيطرة على جودة الصادرات الخاصة بإمدادات الوقاية من المرض والسيطرة عليه وتكثيف ملاحقة السلوكيات غير القانونية لضمان تصدير منتظم لمواد مكافحة المرض.

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