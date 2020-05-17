الاتحاد للطيران تلمّ شمل أسرة فرقها "كورونا"

الأحد 17 مايو 2020

قامت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بإجلاء فرح عبيد وطفلها آدم ومولودها أحمد، وجمعهم برب الأسرة عبد المجيد قوطرش، الذي لم يتمكن من رؤية عائلته لأكثر من أربعة أشهر، بعد أن تقطعت بهم السبل نتيجة الحظر العالمي العام جراء تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).



يقول عبد المجيد قوطرش: "إنني ممتن لحكومة الإمارات العربية المتحدة وللاتحاد للطيران مساعدتهما الكبيرة لي للقاء عائلتي الغالية من جديد"، وفقا للبيان.

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ويضيف: "لقد مررت بوقت عصيب بوجودهم بعيدين عني نتيجة فيروس كورونا، واليوم أنا أسعد إنسان في الوجود بعودة زوجتي العزيزة فرح وابني البكر آدم، وسعيد بشكل خاص بلقاء مولودي الجديد أحمد الذي أراه اليوم للمرة الأولى".

ونقلت رحلة الاتحاد للطيران رقم EY140 القادمة من تورونتو إلى أبوظبي بتاريخ 12 مايو، العائلة التي تقيم في الإمارات منذ أكثر من 10 سنوات، بعد حصولها على الموافقة للعودة إلى الدولة، حيث كان عبد المجيد قوطرش، في استقبالهم في مطار أبوظبي الدولي ليلتقي بمولوده أحمد للمرة الأولى.