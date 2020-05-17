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وزير الصحة الأمريكي ينفى زيادة إصابات كورونا في مناطق عادت أنشطتها

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أكد وزير الصحة الأمريكي أليكس أزار اليوم الأحد إن السلطات لم ترصد زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مناطق عادت بعض خدماتها للعمل لكنها ترى زيادة في بعض المناطق التي ظلت مغلقة.

وقال أزار لشبكة (سي.إن.إن) "نرى أن في الأماكن التي عادت للعمل لا نشهد هذه الزيادة في الحالات... ما زلنا نرى زيادات في بعض المناطق" التي ظلت مغلقة.

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