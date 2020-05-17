شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الأمريكي ينفى زيادة إصابات كورونا في مناطق عادت أنشطتها والان نبدء بالتفاصيل
أكد وزير الصحة الأمريكي أليكس أزار اليوم الأحد إن السلطات لم ترصد زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مناطق عادت بعض خدماتها للعمل لكنها ترى زيادة في بعض المناطق التي ظلت مغلقة.
وقال أزار لشبكة (سي.إن.إن) "نرى أن في الأماكن التي عادت للعمل لا نشهد هذه الزيادة في الحالات... ما زلنا نرى زيادات في بعض المناطق" التي ظلت مغلقة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة الأمريكي ينفى زيادة إصابات كورونا في مناطق عادت أنشطتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.