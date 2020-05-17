وزارة الأوقاف في غزة تقرر فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة وعيد الفطر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020

الخليج 365 - متابعات

قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة اليوم الأحد، إنها ستفتح المساجد في القطاع لأداء صلاة الجمعة بدءا من الجمعة المقبلة وكذلك إقامة صلاة عيد الفطر بموجب جملة من الإجراءات الوقائية.



وأضافت الوزارة في بيان لها أن هذه الإجراءات تتمثل في ”ضرورة التباعد بين المصلين، ووضع كمامة، وترك المصافحة، واصطحاب سجادة الصلاة، والتباعد عند الدخول والخروج“، منوهة إلى أنه ”سيتم إغلاق أماكن الوضوء في المساجد“.

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وأوضحت الوزارة في بيانها أن ”الالتزام بهذه الإجراءات الوقائية يدفعنا نحو دراسة فتح المساجد لإقامة الجماعات فيما بعد“.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة قد أغلقت المساجد منذ الخامس والعشرين من آذار/ مارس الماضي، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وطالبت الوزارة ”المرضى وكبار السن المصابين بأمراض مزمنة، والمنتهي حجرهم الصحي، ومن خاف على نفسه المرض، والنساء، والأطفال دون سن التكليف، بأداء صلاة الجمعة ظهرا في البيوت“.

وسجل قطاع غزة 20 إصابة بفيروس كورونا منذ تفشي الفيروس في آذار/ مارس الماضي، تعافت منها 16 حالة ولم تسجل فيه أية حالة وفاة بالفيروس.