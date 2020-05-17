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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصومال.. مقتل حاكم منطقة مدج بإقليم بلاد بنط مع 3 من حراسه في تفجير انتحاري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
قُتل حاكم منطقة مدج بإقليم بلاد بنط في الصومال، الأحد، مع 3 من حراسه الشخصيين في تفجير انتحاري بسيارة ملغومة.
وقال المسؤول بالشرطة الصومالية محمد عثمان: "سيارة ملغومة يقودها انتحاري استهدفت سيارة الحاكم أحمد موسى نور و3 من حراسه الشخصيين ولقوا حتفهم جميعاً"، بحسب رويترز.
ويتمتع إقليم بلاد بنط بحكم شبه مستقل في الصومال.
وأعلنت حركة الشباب الإرهابية في الصومال مسؤوليتها عن الحادث وتفجير السيارة المغلومة.
وفي 11 مايو/أيار الجاري، استهدف الجيش الصومالي اجتماعا كان يعقده قياديون في صفوف الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة، ما أسفر عن مقتل 3 منهم وتدمير المقر المنعقد به، جنوبي البلاد.
وتقاتل حركة الشباب الإرهابية من أجل السيطرة وفرض سيادتها في البلاد، الواقعة بالقرن الأفريقي، منذ سنوات.
ويسيطر أعضاء الحركة على مناطق شاسعة جنوب ووسط الصومال، ويهاجمون قوات الأمن والمدنيين بشكل متكرر.
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