موجة حر شديدة تجتاح مصر غدا الاثنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

توقعت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن يشهد يوم غد الاثنين ارتفاعا كبيرا في درجة الحرارة تصل إلى41 في القاهرة، فيما ستشهد بعض المناطق أمطارا متوسطة ورعدية أحيانا قد تصل لحد السيول .

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وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الأحد على صفحتها في "فيسبوك" :"يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقسا مائلا للحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا. كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقسا شديد الحرارة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة والرياح تنشط أحيانا".

وأضاف البيان أنه "من المتوقع سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، قد تصل لحد السيول".