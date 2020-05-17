السلطات في كوريا الجنوبية: تسجيل 13 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات في ​كوريا الجنوبية​ عن "تسجيل 13 إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​"، مشيرة الى انه "من بين ال​حالات​ ​الجديدة​، ارتبطت 5 إصابات بمجموعة من الحالات ظهرت بين مرتادي ملاه ليلية وحانات في العاصمة سيوول، بينما جاءت 8 حالات من الخارج، وبذلك ارتفع إجمالي عدد المصابين بالوباء في البلاد إلى 11050، إضافة إلى 262 وفاة".

هذا وخففت كوريا الجنوبية إجراءات العزل العام في السادس من ايار، بعد أسابيع من عدم تسجيل أي إصابات محلية، لكن ارتفاع حالات الإصابة المرتبطة بملاه ليلية وحانات في منطقة إيتوان في سيوول، دفع السلطات لإعادة النظر في تخفيف الإجراءات.