النشرة: السوريون يعودون للصلاة في عدد من الكنائس بعد انقطاع دام شهر تقريباً

أفاد مراسل النشرة في ​سوريا​، عن "عودة السوريين للصلاة في عدد من كنائس سوريا للاحد الثاني على التوالي، ففي دمشق اقيم قداس الهي للروم الأرثوذكس في “الكاتدرائية المريمية” بمشاركة عدد من المصلين بعد انقطاع دام شهر تقريبا التزاماً بالإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس ‎كورونا في سوريا، كما صلى المؤمنون في ​كنيسة​ نبي الياس للروم الاورثوذوكس وفي كاتدرائية مارجرجس للسريان الأرثوذكس وفي كاتدرائية سيدة النياح للروم الكاثوليك وفي كنيسة مار سركيس للأرمن الأرثوذكس ودعا المصلون لعودة ​السلام​ والامان الى سوريا والى زوال الوباء عن الجميع في اقرب وقت".

هذا والتزم المشاركون بـ"قواعد ​الصحة العامة​ بترك مسافة بينهم ووضع ​الكمامة​ وارتداء القفازات والتعقيم عند أبواب الكنائس إضافة إلى إغلاق دورات ​المياه​ وعدم حضور المرضى و​الأطفال​ وتعقيم الكنائس قبل ​الصلاة​ وبعدها وألا تتجاوز مدة العظة عشر دقائق".