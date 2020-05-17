أفاد مراسل النشرة في سوريا، عن "عودة السوريين للصلاة في عدد من كنائس سوريا للاحد الثاني على التوالي، ففي دمشق اقيم قداس الهي للروم الأرثوذكس في “الكاتدرائية المريمية” بمشاركة عدد من المصلين بعد انقطاع دام شهر تقريبا التزاماً بالإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا في سوريا، كما صلى المؤمنون في كنيسة نبي الياس للروم الاورثوذوكس وفي كاتدرائية مارجرجس للسريان الأرثوذكس وفي كاتدرائية سيدة النياح للروم الكاثوليك وفي كنيسة مار سركيس للأرمن الأرثوذكس ودعا المصلون لعودة السلام والامان الى سوريا والى زوال الوباء عن الجميع في اقرب وقت".
هذا والتزم المشاركون بـ"قواعد الصحة العامة بترك مسافة بينهم ووضع الكمامة وارتداء القفازات والتعقيم عند أبواب الكنائس إضافة إلى إغلاق دورات المياه وعدم حضور المرضى والأطفال وتعقيم الكنائس قبل الصلاة وبعدها وألا تتجاوز مدة العظة عشر دقائق".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: السوريون يعودون للصلاة في عدد من الكنائس بعد انقطاع دام شهر تقريباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.