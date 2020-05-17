وزير الدفاع الإيراني: مستعدون لوضع قدراتنا تحت تصرف العراق

أعرب وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي الفريق الركن جمعة عناد الجبوري، عن "استعداد بلاده لوضع قدراتها وإمكاناتها تحت تصرف العراق"، مؤكدا "أهمية التعاون الدفاعي بين البلدين في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، والرغبة في في أن نصبح شركاء استراتيجيين وتتحول علاقاتنا إلى نموذج ناجح للتعاون"، مشيراً الى "سروره لتشكيل الحكومة العراقية على أساس المطلب والإجماع الوطني في إطار مصالح جميع القوميات والمكونات والمذاهب في العراق".
وشدد حاتمي على ان "سياستنا المبدئية هي وجود العراق الموحد والمستقل والقوي بمشاركة جميع القوميات والمذاهب لذا فإننا نتمنى أن تحقق الحكومة العراقية النجاح والشموخ في أداء مسؤوليتها الذاتية خاصة تحقيق المطالب الوطنية وتحسين الظروف الاقتصادية ومكافحة فيروس كورونا".
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