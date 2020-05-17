بوتين: للحفاظ على روسيا عبر التركيز على التكنولوجيا العالية والتنمية المستقبلية

أشار الرئيس الروسي، ​فلاديمير بوتين​، إلى أن "​روسيا​ أكبر من كونها مجرد دولة كبيرة، بل هي حضارة أيضا، حضارة كاملة منفصلة، يجب أن ندعمها من أجل الحفاظ عليها".

ولفت بوتين، في حديث تلفزوني، إلى أنه "في روسيا تتعايش العديد من الثقافات والأديان والتقاليد"، مشددًا على ضرورة "دعم هذه الحضارة والحفاظ عليها من خلال التركيز على التكنولوجيا العالية وعلى التنمية المستقبلية".

كما أشار إلى أن "ذلك يتحقق من خلال الاطلاع على ما تفعله الدول الأخرى، وأيضا من خلال استخدام الأسس الخاصة بنا وتوظيف الإنجازات في مختلف مجالات الحياة". وأوضح أنه "من الضروري العمل على تطوير الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المسيرة، وعلم الوراثة، والطب، والتعليم"، مؤكدًا أن "كل هذا سيكون الأساس الذي ستتطور عليه البلاد".