السلطات اليونانية تعيد فتح 500 شاطئ في البلاد

أعلنت السلطات اليونانية إعادة فتح 500 شاطئ في البلاد، في إطار تخفيف قيود الإغلاق التي وضعت خلال جائحة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأذنت السلطات بالتحرك، حيث من المتوقع أن تضرب موجة حر البلاد في نهاية هذا الأسبوع، ولكن بغض النظر عن درجات الحرارة الهائلة، يُنظر إلى هذا الإجراء على أنه اختبار حاسم للاستعداد للتحدي الأكبر لليونان وهو السياحة الصيفية.
بالتوازي، أفاد المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتاس بأن "الرياضات البحرية والأنشطة الترفيهية الأخرى على الشواطئ محظورة"، منوّهًأ بأن "هذا يمثل اختبارًا مهمًا يتعين على اليونان اجتيازه".
كما أشار إلى أن "مدى تأثيرها أو سوئها سيؤثر على جهود الحكومة لإعادة تنشيط السياحة".
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