أعلنت السلطات الصحية في مدينة ​ووهان​ الصينية، التي نشأ فيها ​فيروس كورونا​، ان "المدينة أجرت 222675 اختبار حمض نووي يوم 16 ايار، وهو ما يقرب من ضعف عدد الفحوص في اليوم السابق له، وذلك لتعقب الأشخاص الذين يحملون الفيروس دون أن تظهر عليهم الأعراض، بعد أن أكتشفت في مطلع الأسبوع الماضي أول مجموعة إصابات بكوفيد-19، منذ رفع قيود العزل العام في المدينة في الثامن من نيسان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الصينية: أجرينا 222675 اختبار حمض نووي يوم 16 ايار لمكافحة الكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.