وزير الصحة الفرنسي: تحديد 25 بؤرة جديدة لتفشي كورونا في البلاد

أعلن ​وزير الصحة​ الفرنسي اوليفييه فيران عن رصد السلطات لعدد من البؤر الجديدة لتفشى ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، موضحًا أن "عددها وهو 25، وتم ملاحظتها عقب البدء في اجراءات الحجر المنزلي في 11 أيار الحالي".

ولفت فيران إلى أن "إلغاء تدابير الحجر يمكن أن تزيد عدد بؤر الوباء فقط، مع التعايش مع الفيروس وهي أحد المبادئ التوجيهية لإلغاء تدابير الحجر لمواجهة الجائحة"، منوّهًا بأنه " م تحديد منطقتين بأكملهما تعدان بؤرتين لتفشي الفيروس، هما أوت دو فرانس وجراند إيست".

كما أشار إلى أنه "يريد الكشف بحلول الصيف عن خطة دعم جديدة للمستشفيات والطواقم الطبية التي تعمل في الخط الأمامي لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد"، مفيدًا بأن "المشاورات مع الأطراف المعنية وممثلين للقطاع الصحي ستبدأ اعتبارا من 25 أيار". ولت إلى أنه "يريد التحرك سريعًا وتقديم الخطة هذا الصيف وأن تشمل كل شيء يمكن طرحه في ميزانية ​الضمان الاجتماعي​ المقبلة".

وأوضح فيران أن "الخطة الجديدة ستزيد من رواتب العاملين في ​القطاع الصحي​ إضافة لمكافآت حصلوا عليها خلال أزمة كورونا"، مشددًا على ضرورة أن تبذل الأمة جهدًا كبيرًا للإقرار بدورهم". وأوضح أنه "إذا كان العاملون في المستشفيات يريدون العمل لفترات أطول وزيادة رواتبهم فيجب أن يكون ذلك ممكنًا، لذلك يجب علينا مراجعة تنظيم وقت العمل في المستشفيات".