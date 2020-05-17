السلطات الصحية الفيتنامية: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الفيتنامية عن "تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، مشيرة الى ان "المصابين الجديدين هما مواطنان عادا من روسيا وتم عزلهما صحيا لدى وصولهما إلى البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي تم تسجيلها في فيتنام إلى 320، وقد تعافى أكثر من 80% من هؤلاء المرضى، فيما لا تزال حصيلة الوفيات جراء العدوى على مستوى الصفر".
هذا ويخضع نحو تسعة آلاف شخص حاليا للحجر الصحي في فيتنام التي تعتبر حتى الآن من أكبر مناطق الاستقرار في وجه جائحة كورونا في جنوب شرقي آسيا والعالم بأسره.
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