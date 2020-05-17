السلطات الصحية في مدغشقر: تسجيل أول وفاة بكورونا في الجزيرة منذ بدء وصول الوباء إليها

أعلنت متحدثة باسم فريق العمل الوطني المعني بوباء كوفيد في ​مدغشقر​، عن "تسجيل أول وفاة ب​فيروس كورونا​ في ​الجزيرة​ منذ بدء وصول الوباء إليها"، مشيرة الى ان "الضحية عامل في الرعاية الطبية يبلغ 57 عاما من عمره، والرجل كان يعاني من ​السكري​ وارتفاع ضغط الدم، وتوفي ليلة السبت بعد إصابته بالفيروس".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، وباءً عالمياً، في يوم ‏‏11 آذار نسبة لانتشاره السريع، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، و‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة، بينما لا يزال العلماء يسعون للوصول إلى علاج أو لقاح واقٍ لإيقاف الانتشار.