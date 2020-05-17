السلطات الإسرائيلية تعيد فتح المدارس وتستأنف الدراسة بجميع مراحلها

أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن ​السلطات الإسرائيلية​ أعادت فتح الدراسة بجميع مراحل التعليم ابتداءًا من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، بعد توقف دام نحو شهرين بسبب أزمة ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

ولفتت الهيئة إلى أنه "تتم الدراسة وفق تعليمات ​وزارة الصحة​، بما في ذلك ارتداء الأقنعة الواقية".

بالتوازي، أكدت ​وزارة التربية​ والتعليم على ضرورة البقاء في غرفة مع مكيف هواء داخل الصف أو في فناء المدارس، وذلك تزامنًا مع موجة الحر التي تشهدها المنطقة.