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السلطات الإسرائيلية تعيد فتح المدارس وتستأنف الدراسة بجميع مراحلها

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أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن ​السلطات الإسرائيلية​ أعادت فتح الدراسة بجميع مراحل التعليم ابتداءًا من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، بعد توقف دام نحو شهرين بسبب أزمة ​فيروس ​ المستجد "​كوفيد 19​".

ولفتت الهيئة إلى أنه "تتم الدراسة وفق تعليمات ​وزارة الصحة​، بما في ذلك ارتداء الأقنعة الواقية".

بالتوازي، أكدت ​وزارة التربية​ والتعليم على ضرورة البقاء في غرفة مع مكيف هواء داخل الصف أو في فناء المدارس، وذلك تزامنًا مع موجة الحر التي تشهدها المنطقة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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