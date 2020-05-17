الصحة الفلسطينية: 7 محافظات باتت خالية من فيروس كورونا بعد شفاء جميع مصابيها

أعلنت ​وزير الصحة​ الفلسطينية مي الكيلة، ان "7 ​حالات​ شفاء جديدة من ​فيروس كورونا​ تم تسجيلها اليوم، منها حالتان في محافظة ​رام الله​ و​البيرة​، و3 حالات في ضواحي ​القدس​، إضافة إلى حالتين في ​مدينة القدس​"، مشيرة الى "خلو محافظة رام الله والبيرة من ​الإصابات​ بفيروس كورونا "كوفيد-19".

ولفتت الكيلة الى ان "حصيلة الإصابات تستقر عند 555 إصابة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 452 حالة، أي بنسبة 81.4% من مجمل الإصابات المسجلة، مشيرة الى "شفاء جميع الإصابات المسجلة في محافظة رام الله والبيرة، ليرتفع عدد المحافظات الخالية من فيروس كورونا إلى 7 وهي: طوباس، و​أريحا​ والأغوار، ​قلقيلية​، جنين، ​بيت لحم​، سلفيت، رام الله والبيرة، وارتفع عدد الفحوصات المخبرية الخاصة بفيروس كورونا إلى 45343 فحصاً، من جميع المحافظات الفلسطينية".