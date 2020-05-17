الصحة الفلسطينية: 7 محافظات باتت خالية من فيروس كورونا بعد شفاء جميع مصابيها

أعلنت وزير الصحة الفلسطينية مي الكيلة، ان "7 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا تم تسجيلها اليوم، منها حالتان في محافظة رام الله والبيرة، و3 حالات في ضواحي القدس، إضافة إلى حالتين في مدينة القدس"، مشيرة الى "خلو محافظة رام الله والبيرة من الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19".
ولفتت الكيلة الى ان "حصيلة الإصابات تستقر عند 555 إصابة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 452 حالة، أي بنسبة 81.4% من مجمل الإصابات المسجلة، مشيرة الى "شفاء جميع الإصابات المسجلة في محافظة رام الله والبيرة، ليرتفع عدد المحافظات الخالية من فيروس كورونا إلى 7 وهي: طوباس، وأريحا والأغوار، قلقيلية، جنين، بيت لحم، سلفيت، رام الله والبيرة، وارتفع عدد الفحوصات المخبرية الخاصة بفيروس كورونا إلى 45343 فحصاً، من جميع المحافظات الفلسطينية".
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