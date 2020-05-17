وزير الصحة الأميركي: لم نلحظ تصاعد بعدد حالات كورونا بالمناطق التي أعيد فتحها

أفادت وكالة "​رويترز​" بأن "​وزير الصحة​ الأميركي أليكس ازار أكد أنه لم يتم ملاحظة تصاعد حالات الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" في المناطق التي أعيد فتحها مرة أخرى".

وكانت جامعة جونز هوبكنز الأميركية أكدت في وقت سابق من هذا اليوم، تسجيل أكثر من 1.2 ألف وفاة وقرابة 25 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ​الولايات المتحدة​ خلال يوم أمس السبت.

وتمثل هذه الإحصاءات انخفاضًا في معدل الوفيات الجديدة واستقرارا في معدل الإصابات، مقارنة مع أرقام اليوم السابق 1632 وفاة و25050 إصابة.