أفادت وكالة "رويترز" بأن "وزير الصحة الأميركي أليكس ازار أكد أنه لم يتم ملاحظة تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المناطق التي أعيد فتحها مرة أخرى".
وكانت جامعة جونز هوبكنز الأميركية أكدت في وقت سابق من هذا اليوم، تسجيل أكثر من 1.2 ألف وفاة وقرابة 25 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة خلال يوم أمس السبت.
وتمثل هذه الإحصاءات انخفاضًا في معدل الوفيات الجديدة واستقرارا في معدل الإصابات، مقارنة مع أرقام اليوم السابق 1632 وفاة و25050 إصابة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة الأميركي: لم نلحظ تصاعد بعدد حالات كورونا بالمناطق التي أعيد فتحها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.