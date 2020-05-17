الدفاع التركية تستهدف عنصرين من "حزب العمال الكردستاني" في شمال العراق

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​، تحييد عنصرين من "​حزب العمال الكردستاني​" بغارات جوية شنها الطيران الحربي التركي على مواقع للحزب في ​شمال العراق​.

ولفتت الوزارة، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنها "تمكنت بواسطة آليات الاستطلاع والمراقبة من تحديد أماكن الإرهابيين في منطقة أفاشين باسيان، بشمال العراق"، مشددة على "استمرار ​الجيش التركي​ في عملياته ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية، بكل عزم وإصرار".

وتصنف ​أنقرة​ منظمة "بي كا كا"، أو "حزب العمال الكردستاني" كمنظمة إرهابية، وتعمل على استهداف عناصرها داخل ​تركيا​ وخارجها.