النشرة: انهيار جديد للعملة السورية أمام العملات الأجنبية

أفاد مراسل النشرة في ​سوريا​ عن "مواصلة ​الليرة السورية​ انهيارها أمام العملات الأجنبية حيث سجلت 1800 ليرة سورية مقابل ​الدولار​ الأميركي الواحد وهو ما اسفر عن ارتفاع للاسعار في الاسواق السورية وهي المرة الثانية التي تسجل العملة السورية انهيار خلال العام الجاري بعد ان كانت 650 وارتفعت بالتزامن مع انهيار ​الليرة اللبنانية​ الى 1200 ولتسجل الان 1800".

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